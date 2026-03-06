Encuentran cuerpo de recién nacido en una bolsa de basura en el barrio Bello Horizonte de Pereira

Pereira

En la madrugada de este jueves, un habitante de calle encontró el cuerpo de un bebé recién nacido mientras rebuscaba entre las basuras del barrio Bello Horizonte, en la comuna Cuba de Pereira. Era la 1:55 de la mañana cuando el hombre dio aviso a las autoridades, quienes llegaron de inmediato al lugar.

El neonato estaba dentro de una bolsa, envuelto en ropa y con el cordón umbilical aún visible. La Policía acordonó la zona y activó los protocolos de rigor para preservar la escena del crimen.

Los funcionarios del CTI de la Fiscalía asumieron la inspección técnica del cuerpo y actualmente se adelantan las verificaciones médico-legales para establecer las condiciones exactas en que murió el bebé.

La Policía desplegó unidades de investigación criminal, inteligencia y el grupo especializado de Infancia y Adolescencia para revisar cámaras del sector, hacer labores de vecindario y recoger toda la información posible que permita identificar a quien o quienes abandonaron al recién nacido en ese lugar. Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa.

“Hemos activado un equipo especializado para identificar hospitales, centros médicos, también un trabajo de puerta a puerta con Policía Comunitaria para reconocer o encontrar información relacionada con el hecho. El recién nacido fue hallado envuelto en unas telas al interior de una bolsa, también con rastros de sangre y posiblemente una herida en la altura de su cuello.”

Las autoridades estudian, junto con la Alcaldía de Pereira, ofrecer una recompensa económica para quien aporte datos que lleven a identificar al responsable. Quien tenga información puede reportarla a la Policía con total reserva, llamando a la línea 123.