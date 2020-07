Jueves 23 de julio, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

No paran los escándalos de corrupción en Armenia, la fiscalía imputó cargos por el presunto delito de tráfico de influencias a Luz Patricia Loaiza Cruz esposa del ex alcalde de esta ciudad, Carlos Mario Álvarez que está detenido hace más de dos años por el escándalo de la corrupción de la valorización, la procesada no aceptó el cargo imputado.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 25 de abril de 2016 cuando la imputada, aprovechando su calidad de primera dama de Armenia, al parecer pedía al contratista de las obras de valorización, Fernando Diez Cardona, quien ya fue condenado, dinero para supuestas obras sociales.

Según la fiscalía, al parecer, este dinero era consignado por Diez Cardona a cuentas de amigos y terceros de la hoy judicializada para que no existiera vínculo alguno que los relacionara. Según el contratista, el dinero entregado a la procesada era destinado para que le ayudará a facilitar los encuentros y decisiones con su esposo.

El ente investigador pudo establecer que Loaiza Cruz al parecer viajaba a San Andrés para intervenir en las reuniones del entonces mandatario y los desplazamientos y viáticos eran pagados por el citado Diez Cardona.

La fiscalía confirmó que para el próximo martes 28 de julio a las 830 de la mañana y de forma virtual se llevaría a cabo la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el suspendido alcalde de Armenia, José Manuel Ríos

El ente investigador imputaría cuatro cargos al mandatario investigado por presuntas irregularidades en la contratación de emergencia por el COVID-19

La Procuraduría General de la Nación no extenderá la suspensión al alcalde del municipio de Calarcá, Luis Alberto Balsero, periodo de tres meses que vence hoy jueves 23 de julio

Cabe recordar que el mandatario de la villa del cacique fue alejado de su cargo temporalmente por presuntas irregularidades en un contrato para la entrega de mercados y aunque la investigación continua, el alcalde podrá regresar al cargo de forma inmediata

En Calarcá desde hace una semana el gobernador del Quindío había designado a Elizabeth Campillo como mandataria encargada que terminará hoy su labor ante el reintegró del titular del cargo,

El alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero aunque fue imputado por la fiscalía por los mismos hechos, el ente investigador en su momento no solicitud la medida de aseguramiento como lo había anunciado el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

La alcaldesa encargada de Armenia, Claudia Milena Rivera dijo que aunque no ha recibido la solicitud por parte de un grupo de concejales para anular dos de los artículos del plan de desarrollo, será el Tribunal Administrativo del Quindío que se pronuncie sobre el tema y ella acatará en derecho la decisión del alto tribunal.

Ocho nuevos casos de COVID-19 se presentaron en las últimas en el Quindío, según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, el departamento alcanzó los 223 confirmados con Coronavirus, de los cuales 170 ya se recuperaron, es decir que hay 47 casos activos y dos en hospitalización.

Empresarios en Armenia lamentaron la decisión del Gobierno Nacional al no autorizar pilotos de autocines

Francisco Ramírez gerente de Dar Papaya, Punta a Punta y Burger 3, destacó que aunque el decreto es confuso si es claro que se genera afectación pues no se puede realizar esta actividad ni tampoco realizar auto-espectáculos que era una forma de dinamizar la economía y generar empleo.

El empresario agregó que continuarán con la estrategia del ‘Takeout’ donde las personas en sus vehículos esperan el domicilio pero ya no disfrutarán de las actividades culturales y musicales.

El secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, fue enfático en afirmar que cumplen con lo que establezca el Gobierno Nacional y por eso todo diálogo enfocado a la reapertura del sector queda paralizado. Dio claridad que no estaba permitida la actividad antes del pronunciamiento del Ministerio de Salud.

En un 80% ha sido la pérdida de la producción de mandarina en el país

La presidente de la Federación Nacional de Citricultores, Silvia Lizethe Arbeláez Giraldo, evidenció la crítica situación en cuanto a la producción de mandarinas. Y es que las problemáticas se centran en el transporte y la comercialización que impide que los citricultores obtengan buen rendimiento para la inversión que realizan, además los precios y el consumo han caído lo que agrava el panorama.

Entrega de kits de aseo a venezolanos dentro de las labores humanitarias que realiza la Cruz Roja en el Quindío

De acuerdo con el director de la entidad, Albeiro Henao, en el Quindío son 8.925 migrantes venezolanos y de esos 6.999 están en Armenia. Afirmó que en medio de la contingencia continúan con la labor social como es la entrega de kits de aseo para los caminantes, además se realiza la atención en primeros auxilios y la entrega de kits alimentarios.

Un derecho de petición enviaron nuevamente los voceros de los alojamientos y hoteles rurales del país al gobierno nacional para que permita su reapertura cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, aseguran que el 30% de los empleos que genera esta actividad ya se perdieron

Por error de procedimiento nuevamente fue aplazado el debate del Concejo de Armenia para ampliar la vida jurídica de Amable

En medio de estos debates nuevamente los comerciantes de la carrera 19 manifestaron su malestar por las demoras en las obras de esta importante avenida y las afectaciones que sumadas a la pandemia son enormes en materia económica.

Voluntarios de la Cruz Roja en el Quindío se ven afectados por no tener un seguro que los proteja en época de pandemia

Según la alcaldía de Armenia hoy será el último llamado a vendedores informales para retirarse del espacio público que ocupan con carretas, canastillas y mercancía.

143 animales silvestres fueron rescatados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ durante primer semestre de 2020