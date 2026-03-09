Tras advertencia de MinDefensa a disidencias Farc, FF.MM. bombardearon campamento en Antioquia

En zona rural del municipio de Calamar, fue encontrada una menor que aseguró haber estado en el bombardeo contra las disidencias de las Farc. Foto: Getty Images / FERNANDO VERGARA( Thot )

En medio de las operaciones contra grupos armados ilegales en el norte del país, las Fuerzas Militares adelantaron un bombardeo contra un campamento de la estructura 18 de las disidencias de las Farc en Antioquia.

Tras esta acción militar, se produjo un asalto de tropas en tierra para verificar los resultados de la operación.

De acuerdo con información conocida por este medio, la ofensiva se desarrolló contra integrantes de esta estructura armada que delinque principalmente en zonas rurales de Ituango y otras áreas del norte de Antioquia, donde mantiene presencia y control sobre economías ilegales.

Las tropas que participan en la operación se encuentran registrando el área y realizando procesos de verificación e identificación de los integrantes de este grupo armado que habrían muerto en el bombardeo.

Fuentes del sector defensa señalan que entre las versiones preliminares que se analizan está la posibilidad de que alias “Ramiro” se encuentre entre los abatidos, aunque por ahora no hay confirmación oficial y la información está siendo verificada por las autoridades en el terreno.

Alias ‘Ramiro’, identificado como Erlinson Echavarría Escobar, es señalado de ser uno de los cabecillas de la estructura 18 de las disidencias de las Farc. Esta organización actualmente estaría alineada con el Estado Mayor Central de alias ‘Iván Mordisco’, luego de haberse separado hace aproximadamente cinco meses de la facción liderada por alias ‘Calarcá’.

Este cabecilla ha sido señalado por las autoridades de liderar acciones armadas contra la Fuerza Pública, coordinar extorsiones y mantener control sobre economías ilícitas en el norte de Antioquia, además de estar relacionado con ataques y hostigamientos contra unidades militares en esa región.

Esta operación militar se produce días después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtiera que no se descartaban bombardeos contra estructuras armadas ilegales en Antioquia, en medio del recrudecimiento de la violencia y las disputas entre grupos armados en esa región del país.

