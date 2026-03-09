Análisis: Petróleo Brent ya supera los 103 dólares, ¿hay manera de frenar este fenómeno?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, Ana Maria Jaller-Makarewicz, quien es analista jefe de energía para Europa del Instituto de Energía Económica y Análisis Financiero (IEEFA), se refirió al precio del barril de Brent que ya supera los 103 dólares.

Esta cifra ocurre en medio de los recortes de producción anunciados por varios países del Golfo Pérsico tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

Para Jaller-Makarewicz, este hecho resulta preocupante y recordó que, incluso, este 9 de marzo se llevará a cabo una reunión de emergencia del G7 para discutir este asunto, pues “el problema grande es que no se ve una fecha de finalización de este conflicto”.

Las consecuencias del conflicto

Así, sostuvo que, mientras más días pasan en medio de este conflicto que sigue escalando, “la repercusión en el mercado –tanto de gas como de petróleo– se va sintiendo mucho más, no solamente a los países directamente afectados sino globalmente”.

Además, la analista explicó que “se pierde el 20% de gas natural licuado del mundo cuando se interrumpen las exportaciones de Qatar y un poco de las de Emiratos Árabes Unidos”.

“Estamos hablando de que no hay un 20% de gas natural licuado a nivel mundial (…) entonces estamos viendo, por ejemplo, con respecto al gas, que los mercados están compitiendo por el que está disponible en estos momentos. Muchos barcos están cambiando de rumbo, pues venían con el gas licuado de Estados Unidos a Europa, pero, como el precio es mayor en Asia, se están yendo hacia allá”, expresó.

También aseguró que esta situación afecta a otros mercados, por ejemplo los de Sudamérica y África. “Si no se soluciona este conflicto, deberemos tener otras medidas a largo plazo”, advirtió la experta.

5 países con más reservas de petróleo del mundo: Venezuela lidera la lista, ¿quién le sigue? Ampliar 5 países con más reservas de petróleo del mundo: Venezuela lidera la lista, ¿quién le sigue? Cerrar

Escuche esta entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 12:39 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: