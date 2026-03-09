Gobierno expide resolución que reitera derechos laborales para los conductores de carga

Gremio camionero asegura que el aumento de combustibles y costos operativos hace inviable la actividad del transporte de carga

El Gobierno Nacional expidió una circular que recuerda a las empresas transportadoras de carga los derechos laborales que tienen los conductores en el país.

De forma conjunta los ministerios de Transporte y Trabajo recordaron que los conductores tienen derecho a un salario que remunere su jornada laboral, al pago de horas extras y recargos nocturnos y festivos.

En ese sentido, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que esta decisión reafirma el compromiso con la dignidad del trabajo en el sector transporte.

“Quienes conducen los vehículos de carga sostienen buena parte de la economía del país. No podemos hablar de competitividad si no garantizamos primero trabajo digno y condiciones seguras. Esta circular no crea nuevas obligaciones, pero sí deja claro que la ley se cumple: salario justo, seguridad social completa, jornadas respetadas y cero tolerancia a la precariedad”, indicó la ministra.

Respeto por el tiempo de descanso

De acuerdo con el Gobierno las empresas deben organizar la operación del transporte de carga respetando los límites de la jornada laboral, los tiempos de descanso y las pausas necesarias, “teniendo en cuenta que la fatiga y el agotamiento son factores que inciden directamente en los siniestros viales”.

El MinTransporte recuerda la obligación de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita identificar y controlar los riesgos asociados a la conducción

Esto incluye: