"Me despidieron por negarme a atender a pacientes COVID sin insumos"

La instrumentadora quirúrgica, Rosa Barrios, denunció que fue despedida del Hospital Metropolitano de Barranquilla, por negarse a trabajar en la atención de pacientes con COVID- 19, según ella, porque carecía de insumos para hacerlo.

La profesional de la salud en un video que circula en redes sociales y del que Caracol Radio verificó su autenticidad, indica que carece de elementos de bioseguridad y le adeudan 9 meses de salario.

Lea también: Barranquilla y Soledad presentan más recuperados que casos activos de COVID-19

Agregó que hace un año y medio no le pagan la seguridad social, les adeudan 2 años de cesantías y los intereses de cesantías, al igual que las vacaciones.

"Llegué a laborar y me encuentro con la sorpresa de que me dan la carta de despido porque no acepté a trabajar con pacientes COVID-19 sin garantías. Las mascarillas que nos dan no son las optimas, hay un acoso laboral"

Por su parte, el Sindicato de la Hospital solicitó la intervención urgente del Ministerio del Trabajo.