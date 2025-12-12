La cultura de luto en Cúcuta por la muerte del director de la Biblioteca Pública

Cúcuta

La literatura, la cultura en Norte de Santander están de luto, luego del deceso sorpresivo del comunicador y director de la Biblioteca Pública Julio García-Herreros a sus 64 años.

Al parecer los quebrantos de salud que venía padeciendo provocaron su sorpresiva muerte, para los nortesantandereanos que lamentan su partida.

Don Julio fue un hombre entregado durante 22 años a ese establecimiento patrimonio de la ciudad y el departamento en donde construyó el mundo de las letras.

Gran líder cultural que durante 21 años lideró la fiesta del libro, la creación y el fomento de las bibliotecas públicas y galardonado en varias oportunidades por ese propósito.

Se le recuerda además por su don de gente, carismático, sensible, abierto siempre a ofrecer sus espacios de trabajo para el fomento de actividades en beneficio de la ciudad y la región.

Amante del periodismo, co equipero siempre en el premio La Bagatela que promueve el periodismo local y regional y amante también de la gastronomía.