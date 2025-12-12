Registraduría apoyó la caída de red transnacional dedicada al tráfico de migrantes

La Registraduría Nacional apoyó una operación conjunta que permitió la desarticulación de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes, según informó la entidad en un boletín oficial.

La acción, denominada Operación Velen, se desarrolló simultáneamente en Medellín y Planeta Rica (Córdoba) y dejó como resultado la captura de tres personas, entre ellas un funcionario de la Registraduría Auxiliar de Belén.

Los detenidos son Natalia Patricia Galeano, alias La Madrina y presunta cabecilla; Marco Aurelio Mercado, alias Yeyo; y Andrés Felipe Saltarín, quien trabajaba para la entidad en Medellín.

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría aprovechado su cargo para tramitar más de 20 cédulas de ciudadanía de manera fraudulenta a ciudadanos de nacionalidad dominicana, facilitando así el avance de la red criminal.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que este caso reafirma el compromiso institucional con la transparencia:

“Trabajamos todos los días con absoluto rigor y determinación para que la Registraduría sea una entidad íntegra y transparente”, afirmó. También destacó la coordinación permanente con la Fiscalía, la DIJIN, Migración Colombia y el Servicio de Seguridad Diplomática de EE. UU. en este tipo de investigaciones.

La Registraduría confirmó que todas las cédulas expedidas irregularmente ya fueron canceladas y reiteró que seguirá brindando acompañamiento técnico en procesos judiciales relacionados con corrupción o suplantación en la expedición de documentos de identidad.