AVIANCA anuncia medidas para vuelos afectados tras cierre temporal del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Avianca activó un plan de protección para sus pasajeros luego de que la Aeronáutica Civil anunciara el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, mientras se revisa la infraestructura de la pista tras un incidente con un operador de carga.

La aerolínea informó que, ante esta situación, los viajeros con vuelos programados desde y hacia Barranquilla este 12 de diciembre podrán realizar cambios de vuelo sin costo.

Asimismo, la aerolínea ofrecerá la reubicación a través de los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta, dependiendo de la disponibilidad de vuelos y sillas, así como de la capacidad operativa de estas terminales para recibir mayor tráfico.

Como medida adicional, la aerolínea dispuso dos vuelos extra hacia Santa Marta con el fin de ampliar la capacidad operativa y facilitar la reubicación de los pasajeros afectados por el cierre del aeropuerto barranquillero.

Avianca señaló que los pasajeros pueden consultar el estado de su vuelo en su página web y en la aplicación móvil. Además, los viajeros afectados recibirán notificaciones directas en el correo electrónico y número telefónico registrados en su reserva, y podrán gestionar los cambios por los canales oficiales de la compañía.