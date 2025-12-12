Balacera en La Parada mantiene en alerta a Villa del Rosario. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una balacera se registró hace pocos minutos en el sector La Parada, en Villa del Rosario, generando alarma entre los residentes de la zona.

Según reportes iniciales, los hechos comenzaron con disparos al aire, lo que motivó a la comunidad a alertar a las autoridades.

El Ejército se desplazó hasta el lugar para verificar la situación, momento en el que también se produjeron disparos contra los uniformados.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni daños de consideración.

Las autoridades continúan en el sector realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y determinar los responsables del incidente.