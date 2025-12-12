Nueva “guerra de bengalas”: en Rionegro los jóvenes juegan a enfrentarse con pólvora

Rionegro, Antioquia

A menos de una semana de la polémica “guerra de bengalas” en Remedios, en Antioquia vuelve a encenderse la alarma por el uso irresponsable de pólvora. Esta vez, el episodio ocurrió en el barrio El Porvenir de Rionegro, donde cuatro personas protagonizaron un peligroso enfrentamiento con pirotecnia en plena calle.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a varias personas lanzándose bengalas entre sí mientras ríen y se esconden para evitar los impactos. Según versiones preliminares, la escena habría sido montada para intentar viralizar un establecimiento comercial del sector, lo que aumentó aún más la indignación de la comunidad del oriente antioqueño.

Durante el video se observan momentos de alto riesgo: Un hombre, que dispara bengalas hacia quienes serían sus compañeros de trabajo, recibe un impacto directo en la cabeza. Segundos después, una bengala cae sobre una mujer, quien entra en pánico, pero al no resultar herida termina celebrando el hecho.

El “juego” termina entre risas, pese a que cualquiera de los participantes pudo haber sufrido lesiones graves.

#Antioquia l Nuevas “guerras de bengalas” en Antioquia. Jóvenes juegan a enfrentarse con pólvora en Rionegro. Video: Cortesía. pic.twitter.com/MxPIB0D6GN — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) December 12, 2025

Investigaciones y sanciones

La Alcaldía de Rionegro informó que las personas involucradas ya ofrecieron disculpas públicas. Además, están siendo notificadas para la aplicación de las sanciones correspondientes por el uso indebido de pólvora en espacio público.

Las autoridades también investigan si en el episodio participaron menores de edad, lo que podría agravar las medidas administrativas, como ocurrió en el municipio de Remedios, donde los involucrados fueron sancionados.

La manipulación de la pólvora ha dejado 63 personas quemadas en lo que va de diciembre, siendo 16 menores de edad, teniendo un aumento del 10% de los casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ante el incremento preocupante, las autoridades reiteraron el llamado a evitar estas prácticas y a denunciar cualquier uso irresponsable de pirotecnia en la temporada de fin de año.