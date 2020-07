Transportadores de pasajeros en crisis por Covid-19 protestarán en Boyacá

Desesperados están los conductores de buses de servicio de pasajeros, urbano, intermunicipal e Interdepartamental debido a que las medidas de aislamiento obligadas por la pandemia del coronavirus, los tiene en la quiebra total.

Con un pliego de cuatro peticiones elevadas al gobierno nacional, departamental y a las administraciones municipales, saldrán a protestar este jueves 16 de julio, una marcha pacífica que busca elevar un S.O.S a las autoridades, para que su gremio también reciba ayudas económicas para subsistir a la crisis provocada por el COVID-19.

Dentro de sus cuatro solicitudes puntuales, se incluye que abran las terminales y los dejen trabajar.

“Estamos viendo que se nos está violando el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad. Nosotros estamos en la capacidad, y las empresas también mantienen el compromiso y lo saben, de trabajar con todos los protocolos de bioseguridad que se nos exijan para poder trabajar”, sostuvo Jairo Figueredo, uno de los representantes del gremio.

Hay que decir que del trabajo de estos conductores dependen muchas personas, directas e indirectas: “conductores, auxiliares, personal de locales comerciales, y hasta algunos trabajos informales cómo los lustra botas, solo por nombrar a quienes se mueven dentro de nuestra cadena económica”, manifestó Alexander Soler, otro de los conductores del gremio.

Los conductores aseguran que completan 122 días sin poder llevar el sustento a sus hogares, por cuenta de la crisis del covid-19.

“Son 122 días sin recibir ayuda, no nos han volteado a mirar, y nuestro sector transportador ya no aguanta más. Nosotros cumplimos con las normas, todo cuánto se nos ordena lo acatamos, pero no nos dejan trabajar. Si no nos permiten laborar, entonces, ayúdennos a sostener”, puntualizó un tercer líder de los Transportadores, José Luis Ardila.

Los conductores son conscientes de que “las empresas nos han dado la mano, nos dieron hasta donde pudieron, y nos están colaborando con la Seguridad Social, pero, de donde salen estos dineros si la economía de las empresas es la movilización de los pasajeros, y éstas están totalmente paradas”, explicó Figueredo.

Los conductores increparon al gobierno porque las ayudas y subsidios no han llegado a su gremio: “que los subsidios nos los hagan llegar persona a persona, por medio de las cajas de compensación o por las cuentas de nómina, pues lo anunciado, no se ha cumplido”.

La cuarta y última petición de los transportadores, tiene que ver con la piratería en el transporte de pasajeros. Llamaron la atención los conductores de las nulas medidas de protección y seguridad que están tendiendo los vehículos ilegales que a través de redes sociales están ofreciendo sus servicios clandestinos, exponiendo la seguridad y salubridad en las ciudades, y por ende, la propagación del Coronavirus.

“Es que nosotros como transporte formalizado, que funcionamos legalmente, le apostamos siempre a la seguridad del usuario. Son los vehículos piratas los que en este momento están trabajando clandestinamente y cobrando tarifas elevadas a los usuarios que a su vez arriesgan sus vidas porque estos piratas no tienen protocolos rigurosos de bioseguridad como sí están dispuestas a implementar, y lo vienen haciendo nuestras empresas transportadores. Entonces, las autoridades tienen que ayudarnos a ejercer un mejor control, con vigilancia estricta sobre la piratería”, explicó Jairo Figueredo.

Y es que según la denuncia de los transportadores, a través de las redes sociales, el transporte pirata está promocionando sus viajes y destinos, con numerosos cupos disponibles, horas y rutas por las que viajan, e incluso, algunos, estarían hasta evadiendo peajes.

Con estas peticiones, los conductores saldrán a marchar con todos los protocolos de bioseguridad en las principales ciudades de Boyacá desde las 7AM de este jueves, para llamar la atención sobre las solicitudes anteriores, ante las autoridades.

Sobre la organización de la marcha, Ardila señaló que “estamos organizados para que podamos manifestarnos con respeto, sin alteraciones del orden público. En cada ciudad principal de Boyacá, en Duitama, Sogamoso, Tunja, principalmente, e incluso varías del resto del país, por ejemplo en Casanare, también se manifestarán por las principales vías de cada municipio, pues nuestra crisis es compartida en todo el país por nuestro sector”.

“Nuestra manifestación será ordenada y pacífica, no tomaremos vías de hecho porque nuestras solicitudes son cordiales y justas, sólo queremos que no se olviden de nuestro gremio y de las más de 2.000 familias que basan su sustento a partir del transporte urbano, interdepartamental en intermunicipal. No descartamos seguir realizando nuevas protestas, y hasta tocar puertas en el Congreso de la República o llegar hasta la casa de Nariño para pedir ayuda, el transporte formal, que cumple con impuestos y demás ante la Nacion, necesita mucho apoyo”, concluyó Soler.