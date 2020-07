¿En qué consiste el simulacro que se hará en una discoteca de Medellín?

Las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en las que afirmó que la ciudad “no tiene planes ni de abrir discotecas ni de hacer pilotos al respecto”, se dieron en un contexto en el que, horas antes, Asobares Antioquia había anunciado el lanzamiento del distintivo “establecimiento COVID-SAFE”, que consiste en un simulacro de reapertura.

Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia, explicó que la actividad busca exponer, solamente a los medios de comunicación y a las autoridades locales, cómo trabajaría un bar, en caso de una reapertura, aplicando todas las medidas de bioseguridad.

• Se cancelan en Antioquia los procedimientos “no urgentes” y ambulatorios

“Vamos a mostrar cómo en la práctica y en el terreno se implementaron algunas de las medidas de bioseguridad que van a tener que aplicar a futuro los bares, en su proceso de reactivación económica. No es un piloto, no vamos a contar con acceso al público, no se va a presentar consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento durante este ejercicio, es un simulacro”, afirmó.

Además, a través de un comunicado, Asobares Colombia informó que, con el ejercicio, tratan de demostrar que el sector puede estar listo para cuando el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín permitan realizar pilotos en los bares.

• Arquidiócesis de Medellín aún no empieza pilotos de iglesias

“Esperamos así contribuir para que el sector de bares en el país logre, con la autorización de las Autoridades Nacionales y Locales, tener una pronta y segura reactivación económica”, dice la comunicación.

Según el presidente de Asobares en Antioquia, este simulacro contaría con la presencia de la Secretaría de Salud, el Secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias; la Policía, la Personería y el Área Metropolitana, entre otras autoridades de la ciudad.