Cuál es la diferencia entre gestión y mermelada? R.C. José Luis Correa

El Representante a la Cámara por Caldas José Luis Correa, habló en Caracol Radio sobre los Planes de Desarrollo de Manizales y el departamento, y afirmó que están muy bien elaborados pero que la situación actual exige hacer grandes sacrificios y no proyectos visionarios superiores a los 50.000 millones de pesos, los cuales se necesitarán para reposicionar la industria local que es la que realmente le da trabajo y comida a los habitantes de la región, ya que los efectos de la pandemia se sentirán durante varios años.

Con relación a las declaraciones hechas en este medio por el Diputado de la Asamblea de Caldas, Jorge Hernán Aguirre, según las cuales del grupo parlamentario del departamento solo Carlos Felipe Mejía y Mario Castaño gestionaban ante el Gobierno recursos para Aerocafé, indicó que él sí ha participado de reuniones con el Presidente Iván Duque y la Ministra de Transporte Ángela María Orozco en las que se ha buscado inversión para el proyecto, y que esa destinación presupuestaria incluso ya está dentro del Plan de Desarrollo.

“ No es real decir que no se ha hecho nada por parte de los demás parlamentarios. Por ejemplo el doctor Óscar Tulio Lizcano, a quien no estoy defendiendo porque ni siquiera es de mi partido, sí ha estado en las reuniones a las cuales nos han citado a todos y ha apoyado el fortalecimiento económico del Aeropuerto del Café.”

Agregó que toda la mediación adicional puede terminar siendo problemática aunque se quiera ver como algo bueno, y lanzó una pregunta abierta sobre cuál es la diferencia entre gestión y mermelada, ya que esto es lo que en su opinión termina generando grandes discordias con algunos sectores políticos del país.

Finalmente aclaró que en el caso de que se hayan dado reuniones de algunos parlamentarios de Caldas con otras personas, cuya finalidad sea diferente a buscar apoyo para Aerocafé, él no tiene nada que ver en el asunto porque no ha sido invitado; y recalcó que si a eso le llaman gestión entonces él admite abiertamente que no ha hecho nada por el proyecto.

