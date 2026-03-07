Aeronáutica Civil responde a suspensión de operación de Satena a Pizarro, Chocó, por riesgo en pista

La aerolínea SATENA anunció recientemente la suspensión temporal de su operación hacia el aeródromo de Pizarro, en el departamento del Chocó, tras identificar riesgos operacionales como la presencia de personas en la pista, objetos en zonas de seguridad, ausencia de mangaveletas y falta de cerramiento perimetral.

La compañía también advirtió sobre posibles restricciones en otros aeródromos del país si no se realizan mejoras que garanticen condiciones seguras para las operaciones aéreas.

Al respecto, la Aeronáutica Civil de Colombia informó que adelanta trabajos de mantenimiento y modernización en distintos aeropuertos del país para fortalecer la seguridad aérea y mejorar la conectividad regional. La medida se da luego del reciente pronunciamiento de la aerolínea SATENA sobre las condiciones operacionales en algunos aeródromos nacionales.

Según la entidad, bajo el liderazgo de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios se ejecutan labores de mantenimiento en el lado aire de varios aeropuertos, además de inversiones para modernizar sistemas de ayudas visuales e iluminación.

Entre los proyectos destacados se encuentran las mejoras en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca, donde se han implementado avances en infraestructura y tecnología para garantizar operaciones más seguras.

La Aeronáutica Civil también desarrolla intervenciones en terminales que se encuentran bajo su administración, como los aeropuertos Reyes Murillo, en Nuquí, y Mandinga, en Condoto. Estas acciones responden, entre otros factores, a los reportes técnicos realizados por operadores y aerolíneas, lo que permite atender de manera oportuna las necesidades del sector aéreo.

De forma paralela, la entidad mantiene un acompañamiento técnico con los municipios responsables de aeródromos como el Alcides Fernández, en Acandí, y el Aeródromo de Pizarro, en el municipio de Bajo Baudó. El propósito es fortalecer sus capacidades operativas y facilitar la recuperación de la operación aérea mediante asesoría especializada y supervisión normativa.

En este proceso participan la Secretaría de Servicios Aeroportuarios y la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, en coordinación con autoridades territoriales y operadores locales, bajo el principio de que la seguridad operacional es el eje central de las decisiones técnicas del sistema aeronáutico nacional.

La entidad reiteró que el transporte aéreo es un factor estratégico para el desarrollo social y económico de las regiones. Con estas acciones, la entidad busca asegurar la integración de las comunidades más alejadas con el resto del país y ofrecer un servicio eficiente para los usuarios.