MinTrabajo sobre dato de inflación de febrero: “la realidad le gana al catastrofismo”

Presidente Gustavo Petro / Antonio Sanguino, ministro de Trabajo / decreto de reajuste del salario mínimo (créditos: X Antonio Sanguino, GettyImages e imagen de archivo)

El dato de inflación de febrero sorprendió a la baja y quedó en 5,28%, es decir que hubo una leve disminución frente a la inflación de enero y de febrero del año pasado. Tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguraron que esto demuestra que el salario mínimo que quedó en 23% este año no trae inflación.

“Mes tras mes, los hechos desmienten los pronósticos del miedo. Buena noticia para las y los trabajadores y los hogares colombianos. Malas noticias para los especuladores del pánico y para una oposición que, aunque hoy cambie de postura, decía que avanzar hacia un salario vital para las y los trabajadores iba a presionar los precios”, explicó el funcionario en redes sociales.

A ello agregó que “el tal ‘choque inflacionario’ que algunos fantaseaban no existe”.

Sin embargo, expertos señalan que al mirar solo la inflación de bienes y servicios esta aumentó en 12 puntos básicos, que es justo el asunto que analiza el Banco de la República para analizar si sube la tasa de interés.

Mariana Quinche, economista de BBVA Research, afirmó que eso se debe a comida fuera del hogar y arriendos.

De hecho, la experta asegura que la ola invernal y el salario mínimo incrementarán la inflación el resto del año.

Asimismo, el economista Felipe Campos aseveró que “5% o 6% de inflación no es un buen resultado. Colombia debió haber bajado del 4% como el resto de sus vecinos. Durante toda nuestra historia después de cada choque llegamos mucho más abajo que México y Brasil y no liderando la región en inflación, como ha ocurrido en estos últimos años”.

Por su parte, el Presidente de la República pidió nuevamente que baje la tasa de interés y afirmó que “el aumento de la tasa de interés lo único que hace, además de engordar poderosos rentistas, es no dejar crecer la economía y aumentar el costo de la deuda”.