Ya son 38 los casos de COVID-19 en la cárcel La Paz de Itagüí

Los privados de la libertad de la cárcel de mediana y máxima seguridad del municipio de Itagüí y sus familiares denunciaron que, pese a los 38 casos de COVID-19 confirmados al interior del centro penitenciario, las acciones para contrarrestar el nivel de contagios no han sido suficientes por parte de las autoridades.

“Hay muchas personas a las que no le han hecho la prueba, entonces realmente no se sabe, porque nadie de la administración quiere hacerle la prueba a la cantidad de personas que hay allá. Como no las han hecho, queda la duda con ese tema”, manifestó Jorge Carmona, defensor de DD. HH de la población privada de la libertad en el departamento de Antioquia.

Los privados de la libertad han manifestado que los procedimientos de desinfección en las instalaciones del establecimiento carcelario han sido superficiales, debido a que no se realizaron en celdas y pabellones.

Otra de las preocupaciones son los adultos mayores que se encuentran recluidos en el lugar, algunos de ellos, incluso, con comorbilidades que podrían agravar aún más su estado de salud, en caso de un contagio.

En las últimas horas, los familiares de los privados de la libertad realizaron un plantón en el Parque de las Luces de Medellín, exigiendo respuestas por parte de la Alcaldía y la Personería de Itagüí, los juzgados y el Inpec.

“Los presos también merecen una atención médica digna”, manifestaron los familiares asistentes a la movilización.

Es importante resaltar que, según el defensor de derechos humanos, Jorge Carmona, la cárcel tiene capacidad para 364 personas y, en la actualidad, hay más de 1.160, situación que preocupa esta población y sus familias, debido a que el hacinamiento podría acelerar los índices de contagio.