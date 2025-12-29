En ArmoníaEn Armonía

Programas

‘Toma control de tu tiempo’: una guía para aprender a disfrutar de las actividades del día a día

Alicia Carrasco, emprendedora, periodista autora y conferencista nos comparte su nuevo libro ‘Toma control de tu tiempo’, una guía comprobada para aprender a distribuir y disfrutar mejor de nuestros días, siendo más productivos y haciendo un uso de cada momento.

‘Toma control de tu tiempo’: una guía para aprender a disfrutar de las actividades del día a día

‘Toma control de tu tiempo’: una guía para aprender a disfrutar de las actividades del día a día

25:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

‘Toma control de tu tiempo’: una guía para aprender a disfrutar mejor de las actividades del día a día. Cortesía: GettyImages

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad