Investigan la muerte violenta de una reconocida agricultora en el municipio de Marquetalia

Manizales

Marquetalia registra un nuevo homicidio se trata de Luz Dary Vallejo, lo grave es que cuatro miembros de esa misma familia han sido asesinados durante este año. Las autoridades investigan las causas de estas muertes a un mismo núcleo familiar

Luz Dary Vallejo era una reconocida agricultora y comerciante de Marquetalia. Ella se dedicaba a cosechar los mismos productos como fríjol, plátano, yuca, mafafa, arracacha y a criar pollos, para luego venderlos.

Pero el viernes en la tarde, cuando transitaba por un camino de herradura, cerca del centro poblado, desconocidos le dispararon. Personas que pasaban por el lugar vieron el cadáver de la mujer tendido a un lado, ya sin signos vitales.

Su muerte no es la única que sacude a la familia, pues este año asesinaron a su esposo, Luis Ancízar, y a su hijo Luis David. En agosto del 2018 mataron a Jeisson en medio de una riña, en la entrada al Colegio. Hoy, los cuatro integrantes de la familia están muertos.

“Pues la verdad, estamos muy consternados, muy tristes porque fue asesinada doña Ana Luz Dary una señora muy trabajadora y siempre en el mercado campesino, muy luchadora y con la connotación pues que meses atrás fue asesinado su hijo, su esposo en unos hechos muy similares al día de ayer”; dijo el Alcalde de Marquetalia, Edwin Jesús Sánchez.

Autoridades en el municipio de Marquetalia hasta el momento desconocen las causas de estas muertes