Precio del dólar en Venezuela para el día de HOY, 29 de diciembre, según el BCV: ¡Gran aumento!

Nicolás Maduro ha sido tildado de varias formas desde que asumió la presidencia de Venezuela, lo que ha ido deteriorando no solo su imagen, sino la de su gobierno, el cual también es conocido por ser una “dictadura”.

Además, esta narrativa la ha reforzado el gobierno de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, quien a mediados de año, hasta ahora, ha implementado varios bombardeos a presuntas narcolanchas. A su vez, en varias ruedas de prensa ha acusado a Maduro y compañía, de ser los perpetradores del narcotráfico. Sumándole que, aparte de estos señalamientos, también se le ha vinculado con organizaciones criminales de origen venezolano, como lo es el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.

Dentro de todo lo que ha pasado en el 2025, el Nobel de la Paz de María Corina Machado, por su lucha y entro otras eventualidades, el panorama para el país, sigue siendo de incertidumbre, puesto que con las amenazas de Trump ante una posible invasión y las negativas de Maduro, la espera es cada vez más desesperante, ya que algunos presidentes, como Lula Da Silva, presidente de Brasil, ha manifestado que una invasión o guerra en el territorio bolivariano, no es la solución.

Precio del dólar Banco Central de Venezuela

En Venezuela la inflación y otros factores, han provocado que la economía vaya en decadencia con cada día que pasa, a tal punto, que su propia moneda, ha perdido todo el atractivo en el mercado internacional.

Es así que para este 29 de diciembre, el Banco Centra de Venezuela, presentó dentro de sus actualizaciones diarias, sobre las divisas, que el precio del dólar en Venezuela es de 294,96990000 bolívares.

Por otro lado, el BCV no solo se encarga de mostrar el precio del dólar durante el día, sino que también, presenta el valor de otras monedas del mundo, más específicamente, aquellas con las que el país, aún mantiene relaciones:

Euro: 347,77836119 bolívares.

347,77836119 bolívares. Yuan chino: 42,10246931 bolívares.

42,10246931 bolívares. Lira turca: 6,87259929 bolívares.

6,87259929 bolívares. Rublo ruso: 3,80409981 bolívares.

Otro punto a destacar, es que los informes de la BCV, no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio del 2025.

Precio del dólar hoy en Colombia

En el informe diario que publica el Banco de la República, se mostró que el dólar en Colombia para este lunes 29 de diciembre se cotiza en 3.716 pesos. Esto supone un alza leve respecto a la cifra en la que se había cotizado al cierre del pasado viernes, 26 de diciembre, donde se ubicó sobre 3.706 pesos.

Asimismo, esta es la cotización del mismo en las principales ciudades de Colombia en las casas de cambio:

Bogotá: 3.730 pesos por compra y 3.850 pesos por venta.

3.730 pesos por compra y 3.850 pesos por venta. Medellín: 3.640 pesos por compra y 3.790 pesos por venta.

3.640 pesos por compra y 3.790 pesos por venta. Cali: 3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.700 pesos por compra y 3.750 pesos por venta.

3.700 pesos por compra y 3.750 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

