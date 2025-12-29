En ArmoníaEn Armonía

Programas

¿Cómo relacionarnos de manera armoniosa?: experta da tips para pasar las fiestas en tranquilidad

Frauky Jiménez, psicóloga experta en terapia de pareja y sexología, nos comparte de qué manera podemos lograr integrarnos con pareja, familia y amigos para vivir el fin de año de una manera tranquila, calmada y armoniosa.

¿Cómo relacionarnos de manera armoniosa?: experta da tips para pasar las fiestas en tranquilidad

¿Cómo relacionarnos de manera armoniosa?: experta da tips para pasar las fiestas en tranquilidad

25:17

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo relacionarnos de manera armoniosa?. Cortesía: GettyImages

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad