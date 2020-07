Alcaldía de Cartagena conforma Mesa Gremial para impulsar megaproyectos

En una reunión liderada por el alcalde William Dau Chamat, el secretario de Planeación Guillermo Ávila, y la asesora de despacho para la reactivación económica y social, María Claudia Peñas, y en la que participaron todos los integrantes del Consejo Gremial de Bolívar, se conformó la Mesa Gremial, un espacio en el que conjuntamente se buscará impulsar los proyectos estratégicos de Cartagena para su desarrollo integral.

El mandatario invitó al sector productivo a impulsar varios proyectos que generarán desarrollo social y económico. “A Cartagena no la salva solo la administración, la salvamos todos, por eso les pido que me ayuden, no sólo a jalonar estos grandes proyectos, sino también a luchar para superar la pobreza y combatir la corrupción”, señaló el mandatario.

Entre las propuestas que manifestó el alcalde Dau, está el Fondo para el Desarrollo de Cartagena que se conformaría con inversión extranjera.

Por su parte, Guillermo Ávila, secretario de Planeación, manifestó que es importante contar con todos los gremios de la ciudad en este momento cuando ya entró en ejecución el Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena” 2020 – 2023.

“Dentro de los grandes proyectos que se necesitan para la ciudad, se encuentran: el Programa Integral de Caños, Canales y Lagos asociado a transporte acuático, la Recuperación Integral de la Ciénaga de la Virgen que contempla la culminación de los 14.2 km que le faltan a la Vía Perimetral, el Plan de Drenajes Pluviales, el ordenamiento de playas y la construcción del Centro Administrativo Distrital, entre otros” manifestó Ávila.

Por su parte, el presidente del Consejo Gremial, Juan Ricardo Noero, propone como primera acción en conjunto preparar la propuesta a la ANI de utilizar los excedentes de la Concesión Ruta Caribe II para el proyecto de la Ciénaga de la Virgen el cual es de gran impacto para la ciudad.

El espacio de la Mesa Gremial estará habilitado inicialmente de manera virtual una vez al mes, sin embargo, el Distrito sigue su diálogo abierto con otras agremiaciones que también quieran aportar para sacar adelante a la ciudad.