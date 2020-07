Piden sanciones a empresas de servicio público que incumplen rutas

Durante los últimos días los habitantes de al menos seis barrios al norte de la ciudad, no cuentan con transporte público, según los líderes la empresa autorizada por el área metropolitana de Cúcuta; no estaría cumpliendo con el servicio.

José Ordoñez, presidente de junta de acción comunal de Cormoranes dijo a Caracol Radio “la única empresa que está autorizada para prestar el servicio es Coomicro y hasta el momento no ha sido posible que retorne a Cormoranes, pero también está afectando a otros sectores como Villa Sara, José Bernal, Colombia 1, el barrio El Paraíso y Ospina Pérez”.

También le puede interesar: Solicitan revocatoria de Personero de Cúcuta

“En una comunicación con el gerente de la empresa, me dice que los señores propietarios de las busetas dicen que no van a Cormoranes y la empresa no tiene la autoridad para obligarlos, entonces hago un llamado al área metropolitana y las autoridades competentes, hasta donde tengo entendido a las empresas que no cumplen hay sanciones; que se tomen las medidas del caso y se apliquen las sanciones necesarias”. Señaló

Debido a la pandemia la empresa suspendió la ruta, al considerar que no era rentable seguir prestando el servicio en ese sector de la ciudad.