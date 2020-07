Durante la cuarentena, 257 comparendos por transporte informal en Bolívar

La Policía de Tránsito y Transporte de Bolívar dispuso de más de 13 puntos de control en las vías del departamento para evitar la prestación ilegal de este servicio en medio de la cuarentena.

“Se tienen más de trece áreas de control y fiscalización donde se verifica el cumplimiento de los decretos presidenciales y locales que han emitido con el fin de contribuir a mitigar la propagación del virus COVID-19”, explicó el Mayor Nikol Velásquez Rodríguez, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar.

De acuerdo con la autoridad de tránsito, durante los cuatro meses de aislamiento preventivo obligatorio en el país, se han impuesto 257 comparendos a conductores por transporte informal y se han realizado 242 inmovilizaciones.

Asimismo, 945 ordenes de comparendos han sido interpuestas a ciudadanos que circulaban por las vías nacionales del departamento, en especial a los que intentaban ingresar a Cartagena, violando los decretos expedidos por la Presidencia de la República, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía exponiéndose al contagio del coronavirus.

Los viajes se pueden realizar en buses, pero debe llamar a la Terminal de Transporte Terrestre autorizada. “El mensaje primordial para todos los ciudadanos es cumplir con la legislación, no solo la nacional, sino también las normas departamentales y municipales. Las normas son para prevenir el impacto del COVID-19, si no tenemos una necesidad, si no estamos en las excepciones de la ley, por favor no desplazarse. Yo invito a los colombianos aprovechar este espacio en casa para disfrutarlo con la familia”, subrayó el Mayor Velásquez.

El oficial invitó a quienes deban desplazarse por fuerza mayor entre municipios, a no utilizar el transporte ilegal, sino a comprar los tiquetes en las terminales de transporte.