“La cédula digital no se va a masificar en un tiempo rápido”: Registrador Penagos

Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, en entrevista con el director del Servicio Informativo de Caracol Radio, Alfonso Ospina, se refirió a los servicios que presta la entidad en todos el país, a los avances que ha habido en materia de trámites virtuales y también a los pasos que se están dando en materia de registro civil. Además, entregó detalles sobre la masificación de la cédula digital.

Frente a la cédula digital Penagos reconoció que el proceso de masificación de este documento de identidad será paulatino, entre otras cosas, porque no existe en el país la obligación de tenerlo en ese formato. Reveló que hasta el momento se han expedido cerca de cuatro millones.

“La cédula digital va masificándose de a poco, es decir, no es una masificación general. Hoy cerca de cuatro millones de colombianos cuentan con la cédula digital, quiere decir que faltan más de 36 millones porque son más de 40 millones los ciudadanos colombianos mayores de 18 años, entonces vamos avanzando de a poco en ese proceso. La cédula digital no se va a masificar en un tiempo muy rápido entre otras razones porque no es obligatoria. Un ciudadano hoy puede terne la cédula amarilla de holograma, que es la que todos conocemos, o la cédula digital”, dijo Penagos

Añadió que: “en la medida en que no haya una inversión importante del Estado para subsidiarla, para pagarla por lo menos a las personas de escasos recursos, la cédula digital se va a ir masificando de a poco”.

El registrador insistió en que la cédula digital debe ser aceptada en entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta que su implementación fue una decisión de Estado.

“La cédula digital es una decisión que adoptó en su momento la Registraduría. Es una decisión de Estado, en consecuencia, cualquier entidad, tanto pública como privada, tiene la obligación de aceptar la cédula digital como documento de identidad, no puede hacer ninguna duda porque es un documento de identificación válido. De hecho, es un documento válido cuando, por ejemplo, los ciudadanos van a otros países,Andinos, donde no existe la obligación del pasaporte”.

Anunció que en los próximos días la Registraduría habilitará un servicio para que los ciudadanos que tramitaron la cédula digital y tiene dificultades para activarla o quienes cambiaron teléfono celular, puedan obtener de manera ágil el código.

“Creo que por allá en el mes de octubre o noviembre se va a poner a disposición de los ciudadanos para que haya una especie de autogestión, para que aquel ciudadano que obtiene su cédula digital y no la pueda activar o cambió de celular e instala nuevamente la app de la cédula digital, pueda autogestionar el código para activarla de manera muy ágil y rápido, porque hoy, por seguridad, cuando un ciudadano, por ejemplo, cambia de celular, y baja nuevamente la aplicación de la cédula digital tiene que volver a solicitar el código y tiene que volver a solicitarlo por un tema de seguridad, para verificar que no sea otro ciudadano el que porte esa cédula”, añadió.

“Podemos decir claramente que garantizamos la transparencia del próximo proceso electoral”.

El diálogo con Caracol Radio el registrador Hernán Penagos, quien aún no completa un semestre al frente de la entidad, habló sobre cómo se está preparando la entidad para las elecciones de Congreso y Presidencia del año 2026. Aseguró que se garantizará la transparencia y el desarrollo de esa contienda.

“La Registraduría se está preparando con mucho juicio. Nosotros podemos decir claramente que garantizamos la transparencia y la integridad del próximo proceso electoral sin duda, entre otras razones porque en Colombia el proceso electoral está muy reglado y si se quiere muy supervisado y distribuido entre diferentes actores. Vea usted: ¿Quiénes son los que hacen el conteo de votos en el primer nivel o el conteo de mesa? Pues ciudadanos colombianos que son nombrados como jurados, ¿quiénes son los que hacen el escrutinio en Colombia? jueces y notarios que no hacen parte de la Registraduría ni del Consejo Nacional Electoral”.

Penagos reveló que una de las novedades para las próximas elecciones es la posibilidad de que los ciudadanos que viven en el exterior puedan realizar la inscripción de manera virtual. “Vamos a abrir el año entrante la posibilidad de que todos los ciudadanos que residen en el exterior se puedan inscribir virtualmente, porque hemos notado que los que viven en el exterior tienen que salir al consulado a inscribirse para votar y luego volver a los meses a votar y la gente no tiene ni el dinero ni el tiempo para hacer toda esa tarea. Vamos a abrir inscripciones virtuales en el exterior, estamos trabajando en eso de manera que los ciudadanos en el exterior se inscriban virtualmente y vayan a votar de manera presencial”, añadió.