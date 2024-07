Cabal demanda resolución que suspende órdenes de captura a cabecillas movilizados por UNP

Colombia

En medio de una sesión plenaria del Senado de la República, la senadora María Fernanda Cabal anunció que interpuso una demanda de nulidad contra la resolución que suspende las órdenes de captura de los cabecillas del Estado Mayor Central que fueron interceptados mientras se movilizaban irregularmente en unas camionetas de la Unidad Nacional de Protección, en vías de Antioquia.

“He presentado demanda de nulidad contra la resolución de la fiscal Luz Adriana Camargo, con la que pretende la suspensión de órdenes de captura de terroristas de las Farc, aunque estén en flagrancia. La Constitución Política de Colombia en su artículo 250, tiene determinadas las funciones de la Fiscalía General de la Nación. Aquí establece que ésta se encuentra obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito y que lleguen a su conocimiento”, dijo la congresista desde su curul.

Según Cabal está también establecido que “no podrá suspender, ni interrumpir, ni renunciar a la persecución penal salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad. La obligación de la Fiscalía no era otra que continuar el ejercicio de la acción penal. Aquí no opera la suspensión de órdenes de captura para hechos posteriores. La ley de paz total que yo demandé, donde la Corte me dio la razón para la protección de las víctimas, no es una patente de corzo para delinquir. El deber de la ley penal no se puede subvertir para proteger bandidos”.

La senadora uribista también aprovechó para cuestionar que “en uno de los carros iba un niño de 17 años reclutado desde los 12″, asegurando que “este delito quedará impune. ¿Qué pasará con los millones de pesos y los miles de dólares? ¿Será un dinero producto del narcotráfico, de la extorsión?”.