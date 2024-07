Después de 32 meses Caldas ya tiene Contralor en propiedad

Manizales

932 días pasaron para lograr elegir el contralor de Caldas en propiedad para el departamento de Caldas, esto debido a los 55 procesos jurídicos a través de los cuales dilataron la elección, pues cada que se iba a realizar el proceso de entrevistas de la terna elegida hace 32 meses, llegaba una tutela o un recurso jurídico que impedía a los diputados avanzar.

El elegido es quien ya ocupó el cargo hace algunos años, se trata de Juan Carlos Pérez, quien estará en durante los 17 meses restantes de este periodo en el ente de control departamental y que logró ser elegido con 12 votos como Contralor y aunque esta semana nuevamente se recibieron 2 tutelas estas fueron rechazadas por los jueces de la república, esto es lo que dijo tras su posesión sobre la entidad a la que llega.

“Hay que aprovechar el talento humano de la Contraloría Departamental que es excelente, vamos a hacer una re planeación porque hay que mirar cómo está el plan de auditorías y qué se ha hecho en este tiempo que va corrido y damos tranquilidad a los sujetos de control que tienen que ver en la Contraloría, esta no es una entidad inquisidora que vaya a buscarles hallazgos fiscales, no existentes por lo que hemos ya denominado falsos positivos fiscales, hay que hacer un trabajo auditor objetivo y pues ojalá, no se encontrara nada, porque la razón de ser del funcionario público es que sea eficiente, transparente y honesto”, destacó el nuevo contralor.

También habló sobre los 55 recursos que se interpusieron durante los 32 meses que duró el proceso de elección y con los cuales lograron dilatarlo hasta ese punto, frente a lo que destacó que está en un proceso jurídico en contra de un abogado que presentó 20 recursos.

“Yo estoy convencido que las últimas dos acciones de tutela, que estos jueces se contextualizaron de lo que venía pasando, del malestar ciudadano en el departamento de Caldas, del malestar de la Asamblea Departamental, del malestar de muchas autoridades que no entendían y comprendían por qué estaban aplazando, estaban obstaculizando el proceso de elección”, destacó.

Por su parte, María Isabel Gaviria, presidente de la Asamblea de Caldas, celebró que pudieron terminar este capítulo lleno de procesos jurídicos donde destaca que junto con los abogados de la Asamblea, lograron demostrar la transparencia con la que estaban realizando el proceso.

“Ya tenemos tranquilidad de haber elegido y de hacer lo que hay que hacer, pero fue muy difícil, tuvimos el desgaste del equipo jurídico, desgaste de los diputados al tener que estar todo el tiempo defendiéndonos y sin control, también es difícil para el departamento no tener un Contralor nombrado, de no tener control interno, fue difícil, pero un día lo logramos y nos ayudó porque se habían presentado tutelas previas entre el lunes y martes y las negaron, así que eso a nosotros nos dio tranquilidad”, destacó la diputada.

