Confirman 63 casos de Coronavirus en la Refinería de Cartagena

Pese a los enormes esfuerzos y campañas de Ecopetrol para prevenir el contagio, el Coronavirus ya hace presencia en la Refinería de Cartagena con 63 casos confirmados. De acuerdo a los dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO), se trata de 27 trabajadores directos y 36 contratistas, quienes ya se encuentran aislados en sus respectivas viviendas.

Howard Ramírez Villegas, secretario de Comunicaciones de la USO Cartagena, denunció que esta situación se debe en gran parte a la demora en la entrega de los resultados de los tamizajes realizados por la compañía.

“Vemos con mucha preocupación el tema de los resultados, se han presentado muchas demoras entre 10 hasta 15 días. La toma de tamizaje que está realizando la empresa, resulta ineficiente porque estos resultados los entregan mucho tiempo después que el trabajador ha laborado y se ha reunido con sus compañeros”, expresó.

Ramírez puntualizó que no todos los empleados se encuentran en aislamiento, situación que, según ellos, ha dificultado frenar la propagación en la Refinería. “Tenemos casos de contagio de trabajador a trabajador, de esta manera no se pueden hacer los controles. Vemos que, en los cercos epidemiológicos, la empresa no manda a cuarentena a todo el mundo sino a los que ellos creen y piensan”, explicó.

Ecopetrol responde

Ecopetrol le manifestó a Caracol Radio que la demora en los resultados de las pruebas se debe en gran parte al incremento del trabajo de los dos laboratorios autorizados en Cartagena por el Instituto Nacional de Salud, para analizar las muestras.

De acuerdo al INS, Ecopetrol aparece como la segunda entidad que más pruebas PCR hace por cada 1.000 afiliados. De los casos positivos de trabajadores, la mayoría son asintomáticos y algunos con síntomas leves, todos se encuentran en casa con seguimiento médico.

La compañía informó que diariamente se hace un autoreporte de síntomas a sus trabajadores, a través de herramienta implementada por la Refinería.

También Ecopetrol manifestó que se tiene todo un protocolo de bioseguridad consistente en realización de pruebas diarias de tamizaje para hallar posibles casos, toma de temperatura, desinfección de calzado al ingreso de las instalaciones en bandejas especiales, disposición de lavamanos, distancia mínima de 2 metros entre personas, uso obligatorio de tapabocas, lavado permanente de manos con agua y jabón; al igual que gel, dispuesto en todas las áreas operativas y administrativas.