Reforma Agraria avanza en el Huila, ANT entrega más de 9.000 hectáreas

La Reforma Agraria en el Huila registra avances históricos. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó la entrega de 9.096 hectáreas en diferentes municipios del departamento, beneficiando a más de 600 familias campesinas, en el marco de la implementación de esta política del Gobierno Nacional.

Según la entidad, desde la creación de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) del Huila en 2023, se han agilizado los procesos de acceso, formalización y recuperación de tierras, acercando la institucionalidad a las comunidades rurales que durante años enfrentaron trámites largos y centralizados en Bogotá.

De acuerdo con la ANT, los predios entregados se ubican en municipios como Baraya, Campoalegre, Garzón, Gigante, El Agrado, La Argentina, La Plata, Acevedo, Hobo, Íquira, Paicol y Guadalupe, consolidando uno de los mayores procesos de democratización de la tierra en el departamento.

El coordinador de la UGT Huila, Lester Fabián Garrido, aseguró que la Reforma Agraria avanza con enfoque territorial y comunitario. “Hoy demostramos que la tierra vuelve con justicia y dignidad, tierra productiva, formal y en manos de quienes la trabajan”, señaló.

A este proceso se suma la formalización y titulación de 630 predios rurales, lo que ha permitido brindar seguridad jurídica a cientos de familias campesinas. Además, se iniciaron microbarridos prediales en veredas del departamento para ampliar el número de beneficiarios.

Uno de los avances más significativos se registró en el municipio de El Agrado, donde la ANT logró la recuperación de 269 hectáreas que habían sido adquiridas por el antiguo Incoder y que permanecían en ocupaciones irregulares. Estas tierras fueron entregadas a 18 familias campesinas, entre ellas víctimas del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, y a seis familias de la Asociación Mujeres Agrarias.

“Ahora sé que no voy a pagar más arriendo. Esta tierra es mía y puedo trabajarla con tranquilidad”, expresó Liliana Salazar, una de las beneficiarias.

Durante 2025 también se consolidó la creación de 26 Comités Municipales de Reforma Agraria en el Huila, espacios de participación que permiten a las comunidades rurales incidir en la planeación y seguimiento de esta política.

De manera complementaria, en el departamento se impulsa el programa Sembrando Vida, que articula el acceso a la tierra con proyectos productivos sostenibles. En Baraya, por ejemplo, ya se ejecutan iniciativas de avicultura y apicultura con una inversión de 2.700 millones de pesos, orientadas a fortalecer la economía campesina y generar empleo.

A nivel nacional, la Agencia Nacional de Tierras reportó que durante 2025 se impactaron más de 2,5 millones de hectáreas en todo el país. De estas, 703.121 hectáreas fueron gestionadas para acceso a la tierra y 1.878.711 hectáreas fueron formalizadas. La entidad contó con un presupuesto de 1,7 billones de pesos, con una ejecución del 79,9 %, y presencia en 29 puntos de atención.

Desde la ANT se destacó que estos resultados consolidan la Reforma Agraria como uno de los ejes centrales del actual Gobierno, con énfasis en justicia social, reparación histórica y fortalecimiento del campo colombiano.