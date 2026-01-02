Aumentaron los casos de quemados con pólvora en Nariño durante diciembre de 2025

Pasto-Nariño

El Instituto Departamental de Salud de Nariño informó que, desde el inicio del periodo de vigilancia intensificada por las festividades de fin de año, en el departamento se han registrado 131 personas lesionadas por el uso de pólvora, una cifra que evidencia un incremento preocupante frente al año anterior.

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios con mayor número de casos son Pasto, con 48 personas afectadas; Tumaco, con 22 casos; e Ipiales, con 6 lesionados, concentrando una parte significativa de las emergencias asociadas a la manipulación de artefactos pirotécnicos.

El informe también revela un aumento del 29 % en el número de niños, niñas y adolescentes quemados con pólvora, situación que genera especial alarma para las autoridades sanitarias, debido a las graves secuelas físicas y emocionales que este tipo de lesiones puede ocasionar en la población infantil.

Asimismo, se reportaron 59 casos de personas lesionadas bajo los efectos del alcohol, lo que representa un incremento del 48 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, confirmando que el consumo de bebidas alcohólicas sigue siendo un factor determinante en la ocurrencia de estos accidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora, proteger a los menores de edad y celebrar las festividades de manera responsable, recordando que la prevención es la principal herramienta para reducir este tipo de lesiones que, en muchos casos, son evitables.

La capital de Nariño, que el 24 de diciembre no reportó ningún caso, sumó tras la noche de la celebración del año nuevo más de 131 casos de lesionados con pólvora entre estos varios menores de edad

De acuerdo con las entidades de salud algunos de estos casos fueron en calidad de observadores y otros por hechos desafortunados que tienen que ver con descuidos a los menores como lo que le pasó a esta madre de familia cuyo hijo de 9 años fue víctima de un artefacto que no había detonado