“Nos frenó la línea exponencial, pero Cartagena sigue crítica”: Moscoso

En el Puesto de Mando Unificado realizado en Cartagena presidido por la Ministra de Interior Alicia Arango, el Viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso explicó y aclaró que si bien la curva en la ciudad se está aplanando, no quiere decir que las condiciones frente a muertos y nuevos contagiados por COVID-19 estén comenzando a mejorar, por el contrario, la ciudad mantiene un promedio diario que ha situado el reporte día a día en una meseta.

“Esto simplemente nos frenó la línea exponencial, pero Cartagena sigue crítica, está mejor claro que sí, yo no puedo decir que no, las gráficas lo demuestran y lo dicen, pero aún seguimos críticos. ¿Esto qué significa?, que hay una alta hay una alta infección en la ciudad.”

El funcionario del Ministerio de Salud explicó que estadísticamente se registra un freno desde el 11 de mayo en el registro de nuevos picos pero mantiene la constante frente a nuevos casos.

“Si las personas no adoptan todos los mecanismos preventivos y todos no hacemos lo que nos corresponde hacer por Cartagena, vamos a seguir en el mejor de los casos en esa taza que no nos sirve de mucho porque vamos a estar en el 69, 75 unidades de cuidado intensivo y el día que nos descuidamos, la ciudad sufre una crisis y no tenemos como atenderlo y venimos haciendo el trabajo entre todos quizás no al ritmo que quisiéramos.”

Al parecer se trata de un tema estadístico. La curva se aplana en la medida en que el número de casos no se duplique cada semana y eso no quiere decir que no haya nuevos casos, quiere decir que el número de casos nuevos no supera el promedio de las semanas anteriores.

Epidemiólogos han insistido en que las curvas de la epidemia por países se verán claras después de un año y no de una semana a otra o de un mes a otro.