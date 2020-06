“La crisis que se vive es producto de la indisciplina social”: MinInterior

En el Puesto de Mando Unificado, que lideró en la capital de Bolívar, la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, reiteró que Cartagena y el departamento “tienen un Gobierno Nacional que, como siempre lo ha demostrado, está dispuesto a ayudarlos” en esta difícil situación que viven sus ciudadanos por la pandemia de COVID-19.

La jefe de la cartera política, acompañada por el Gobernador Vicente Blel y el Alcalde William Dau, fue enfática al señalar que parte de la crisis que se vive es producto de la indisciplina social.

“Hoy estamos en Cartagena con el propósito de ver los temas de orden público que desafortunadamente están estrechamente ligados con el COVID. Tiene que ver con la indisciplina social. Todos debemos ayudar, no depende solamente del Gobierno Nacional, departamental ni local, depende de todos, porque aquí el comportamiento es fundamental”, afirmó la ministra Arango Olmos.

Al presentar las conclusiones del Puesto de Mando Unificado, la Ministra del Interior aseguró que lo más importante para tener resultados es hacerle seguimiento estricto a las actividades.

Conclusiones:

1. Continuar el nivel de articulación con las Fuerzas Militares y de Policía con el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.

2. Sostener las medidas de bioseguridad.

3. La disciplina ciudadana es un factor fundamental en la prevención, control y mitigación del virus.

4. Seguirá el acompañamiento en temas de salud.

5. Cumplimiento del programa de la Gerencia COVID19 de la Presidencia de la República, relacionado con prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible.

Arango Olmos manifestó su profunda preocupación por los habitantes de Cartagena. “Me preocupa la situación de los cartageneros, me preocupa su empleo, me preocupan de qué están viviendo”, por eso hizo un llamado a cumplir las medidas adoptadas para la atención de la pandemia, ya que en si se cumplen y dan resultados, se podrá volver a la normalidad.

No obstante, recordó que el Presidente de la República ha sido muy claro: “tenemos activación productiva, pero no una autorización para la actividad social”.

Sobre la seguridad alimentaria, indicó que el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria integrado por los ministerios de Salud y Agricultura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben garantizar que se cumpla.

En el PMU participaron el Alto Consejero para las Regiones, Federico Hoyos; los viceministros del Interior, Daniel Palacios; de Defensa, Jairo García; de Salud, Luis Moscoso, el Asesor Gerencia Social del Covid – Presidencia de la República, Andrés Villamizar, el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, delegado de la Procuraduría General de la Nación para Asuntos Étnicos, Richard Moreno, autoridades territoriales, Fuerza Pública, entre otros.