Protestas por vencimiento de prórroga que exime del cobro en el peaje de Turbaco, Bolívar

Cartagena

Tal como lo anticipó Caracol Radio, este sábado vence la prórroga de un mes que exime del cobro en el peaje de Turbaco a vehículos categorías I y II. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) siguen sin pronunciarse frente a una posible extensión de la exoneración del pago en esta caseta ubicada en la Troncal de Occidente, a solo cinco minutos de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Así las cosas, si esta cartera del Gobierno Nacional no toma una decisión en las próximas horas, los vehículos tipo sedán y buses de servicio público volverían a pagar a partir de la medianoche de este domingo 28 de marzo.

Ante esta situación, los habitantes del municipio de Turbaco protestan realizando bloqueos intermitentes en la Troncal de Occidente para ingresar a Cartagena a la altura del peaje, para solicitar “no más prórrogas” y exigir el desmonte de la caseta.

“La gente ha hecho caso al llamado que han hecho los diferentes movimientos, no queremos el peaje de Turbaco porque nos afecta económicamente. Esta caseta frena el desarrollo del municipio, encarece nuestra vida porque muchos de los que residen aquí tienen que desplazarse diariamente a Cartagena. Hasta el momento el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado, pero no queremos más prórrogas pedimos decisiones de fondo. Las protestas serán día y noche”, manifestó Jheison Lazo, líder del comité Turbaco Libre No Más.

La Policía de Tránsito recomendó a los conductores que se dirigen hacia Cartagena desde la región de los Montes de María y los departamentos de Sucre y Córdoba, tomar vías alternas como la Variante Mamonal Gambote para llegar a la capital bolivarense.

“Estamos cansados se han visto afectadas nuestra economía, cada vez que se reactiva el peaje bajan las ventas, se encarecen los productos, se complica la movilidad con el transporte. Es una afectación a largo plazo”, expresó José Miguel Faciolince, comerciante de la población.