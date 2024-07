Independiente Medellín Vs. Junior: Hora y dónde ver el partido de la liga colombiana

El estadio Atanasio Girardot recibirá este sábado 27 de julio un partido prometedor que usted podrá seguir desde El Fenómeno del Fútbol, pues se enfrentan dos grandes del FPC por 3 puntos necesarios para seguir avanzando en la tabla.

Medellín llega en buena forma para el partido, pero con una baja importante entre su nómina, Cristian Graciano, el cual sufrió una sobrecarga muscular. El jugador no estará disponible y no fue convocado por su técnico Francisco Arias. Los rojiblancos van a la capital antioqueña con dos adiciones relevantes: Rafael Pérez y Yairo Moreno.

El Junior aterriza con datos a favor, que seguramente el entrenador uruguayo añadió entre sus análisis para enfrentarlo. Los barranquilleros son el equipo que hasta ahora, en esta temporada de clausura, ha concedido menos tiros a su arco (9) en los dos partidos que ha disputado. Adicionalmente, es el equipo que ha logrado construir más secuencias de pases durante las dos fechas previas.

Independiente Medellín recibe al conjunto barranquillero con tres victorias y un empate como local, mientras que el equipo de Arturo Reyes Montero no ha conseguido victorias en sus últimas visitas al Atanasio Girardot. Sin embargo, los paisas no han conseguido victorias en sus dos últimos encuentros por liga: empataron contra el Deportivo Pereira 1-1 y contra Millonarios en su primer partido por el mismo marcador. Junior, por su lado, venció 2-1 al Boyacá Chicó en el Metropolitano de Barranquilla, partido que no tuvo mayor complicación. El conjunto boyacense no consiguió casi tiros al arco y no pudo tener manejo de pelota como si lo hizo el equipo del profesor Reyes.

Entre las posibles alineaciones que cada técnico pueda realizar, aquí le dejamos una probable formación para los dos equipos.

Independiente Medellín: En el arco, Eder Chaux. En defensa; Jimer Fory, José Ortiz, Fáiner Torijano y Andrés Alfonso. Para el medio campo; Jersson Gonzáles, Baldemoro Perlaza, Jaime Alvarado. Al ataque irián; Brayan León, Mender García y Luis Sandoval

Atlético Junior: En el arco; Jefferson Martínez. En defensa; Edwin Herrera, Emanuel Olivera, Jermein Peña y Gabriel Fuentes. En el medio campo; Víctor Cantillo, Didier Moreno, Carlos Cantillo. En el ataque; José Enamorado, Yimmy Chará, Carlos Bacca.

Aquí los convocados por ambos equipos: