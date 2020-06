El drama de un cartagenero requerido en extradición por España

La situación del cartagenero, Andrés Baldiris Sierra, según sus allegados se encuentra en un limbo jurídico dónde además, peligra su integridad por presunto mal trato y un posible contagio de COVID-19.

Andrés, quien permanece en una URI de Bogotá en calidad de retenido, espera una decisión entre las autoridades colombianas y de España, país que lo requiere en extradición. No obstante, su familia reclama un mejor manejo de esta problemática, donde además denuncian que se ha impedido revelar los resultados a pruebas de Coronavirus.

"Él está disponible para otro país, pero en España no le solucionan por el cierre de fronteras, ni tampoco en Colombia porque no tiene ninguna causa aquí. No solo somos nosotros, hay personas de varias ciudades con el mismo tema, pero se ha hecho caso omiso a nuestros llamados", dijo un conocido.

A través de varios derechos de petición, la familia manifestó que ya se ha solicitado mejor asistencia para esta persona y sus compañeros, pero no ha sido posible ni siquiera -señalan- una alimentación digna.