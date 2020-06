Así será la fase de confinamiento y reapertura desde el 1 de junio en Tunja

Las diferentes actividades podrán empezar a operar luego de cumplir los protocolos de bioseguridad que serán inscritos en la página www.picoycedulatunja.com.

La alcaldia de Tunja decretó las nuevas medidas para proteger a la ciudadanía de contagios por COVID-19 y desarrollar una reapertura económica gradual y organizada, es así como como se ha dispuesto:

Extender el aislamiento preventivo obligatorio desde las CERO HORAS (00:00 a.m.) del primero (01) de junio de 2020, hasta las CERO HORAS (00:00 a.m.) del primero (01) de julio de 2020 para ello se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio municipal de Tunja, con las excepciones previstas en el decreto. Adicionalmente se mantiene el toque de queda de 8:00p.m a 5:00am y continua la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, no queda prohibido el expendido de bebidas embriagantes.

Pensando en el bienestar y la salud mental de niños, jóvenes y adultos mayores se estableció un espacio para la actividad física y/o ejercicio al aire libre de la siguiente manera:

Personas entre los 18 a 69 años, por un período máximo de dos (2) horas diarias siempre y cuando estén registrados en la página www.picoycedulatunja.com, la práctica deportiva se realizará en horario de 6:00 A.M. a 8:00 A.M. el día que estén habilitados por su pico y cédula, las únicas actividades permitidas son: Caminar, trotar y montar bicicleta; estas actividades se realizarán en forma individual y no en grupos.

Personas de 70 años o más martes, jueves y sábado de 10:00a.m a 11:00am previa inscripción en la página www.picoycedulatunja.com.

Los Niños y niñas de 2 a 13 años que quieran realizar actividades físicas como caminar o trotar, deberán tener al día su esquema de vacunación, y realizar la actividad física durante máximo una hora al día, en horarios comprendidos entre las 11:30 a.m. y las 12:30 p.m. durante los días lunes, miércoles y viernes, de cada semana siempre y cuando estén y permanezcan acompañados de un adulto responsable menor de 60 años; los adolescentes en rangos de edades entre 14 y 17 años, que quieran salir a caminar o trotar, podrán realizar estas actividades físicas durante máximo una hora, en horarios comprendidos entre las 4:30 p.m. y las 5:30 p.m. durante los días lunes, miércoles y viernes, de cada semana, cumpliendo las medidas de bioseguridad correspondientes y el uso de tapabocas, distanciamiento mínimo de dos metros, y a una distancia máxima de un kilómetro de su hogar, está prohibido el uso de patines, bicicletas, balones y elementos en los parques, para la realización de la actividad física por los menores de edad, se deberá realizar previamente la inscripción en la página de la Alcaldía mayor de Tunja, www.picoycedulatunja.com.

En cuanto a la reactivación económica los siguientes sectores podrán operar siempre y cuando hayan registrado sus protocolos de bioseguridad en la página www.picoycedulatunja.com y estos sean cumplidos a cabalidad.

· Comercio al por mayor y al por menor , incluido el funcionamiento de centros comerciales, hasta un máximo del 30% de su aforo (capacidad para albergar visitantes), quienes deberán atender en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a domingo y actividades inmobiliarias.

Servicios de peluquería y estética con aforo máximo del 30% y cita previa, su horario será de lunes a sábado de 7:00 a.m a 1:00 p.m

· Laboratorios (según lo establecido por resolución de la Secretaría de Salud de Boyacá)

Los comerciantes de ventas al por mayor, al por menor, en ventas mayoristas, industriales e institucionales fabricación y otros que no estén asociados a centros comerciales deberán laborar únicamente en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a sábado.

Los trabajadores de los establecimientos inscritos quedarán exentos de la restricción del pico y cédula treinta minutos antes del ingreso y hasta una (1) hora después de terminadas sus labores.

En cuanto al servicio de transporte público:

Se establece como hora máxima de prestación del servicio de transporte público colectivo las 8:00 p.m.; en el término comprendido entre las 8:00 p.m. y las 9:30 p.m. como máximo se permitirá a las empresas prestadoras de dicho servicio, la realización de las actividades operativas, de alistamiento de vehículos para la prestación del servicio al día siguiente y el cierre de operación general.

Se permitirá también la prestación del servicio de transporte público individual, entre el período comprendido entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., con la finalidad de garantizar la movilidad de los ciudadanos que requieran recibir atención en salud de emergencia, circunstancia que deberá ser debidamente acreditada.

De manera excepcional se permitirá la prestación del servicio de transporte público individual, para aquellas personas que deban desplazarse, desde y hacia sus hogares y sitios de trabajo, en el horario comprendido entre las 8:00 p.m y las 5:00 a.m para cuyo efecto el pasajero deberá presentar la debida certificación expedida por la empresa donde labora, en donde se pueda verificar el turno asignado.

En cuanto al pico y cédula la disposición será:

· LUNES: 1 y 2.

· MARTES: 3 y 4.

· MIÉRCOLES 5 y 6.

· JUEVES 7 y 8.

· VIERNES 9 Y 0.

· SÁBADO 6 de junio en horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. se atenderán únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 4, 6 y 8 y en horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine 0 y 2.

· DOMINGO 7 de junio en horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. se atenderán únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 1 y 3 y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 5, 7 y 9.

· SÁBADO 13 de junio en horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. del medio día se atenderán únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 5, 7 y 9 y en horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 1 y 3.

· DOMINGO 14 de junio en horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. se atenderán únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en cero 0 y 2 y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 4, 6 y 8.

· SÁBADO 20 de junio en horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. del medio día se atenderán únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 4, 6 y 8 y en horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 0 y 2.

· DOMINGO 21 de junio en horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. se atenderán únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 1 y 3 y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 5, 7 y 9.

· SÁBADO 27 de junio en horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. del medio día se atenderán únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 5, 7 y 9 y en horario de 2:00 a.m. a 6:00 p.m. únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 1 y 3.

· DOMINGO 28 de junio en horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. se atenderán únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 0 y 2 y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. únicamente a los ciudadanos quienes su número de cédula termine en 4, 6 y ocho 8.

Los supermercados, placitas campesinas y demás centros de abastos funcionarán de 8:00 AM a 12:00m y de 2:00pm a 6:00 pm.

Para los bancos el horario será de 8:00 am a 9:30 a.m atención para pensionados y de 9:30 a.m a 2:00 p.m público en general según pico y cédula publicado en la página web www.picoycedulatunja.com y en las redes sociales del Alcalde Mayor de Tunja