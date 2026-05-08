En medio de investigaciones por manejo de recursos, Coosalud convoca asamblea: qué se sabe y fechas

Coosalud EPS convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el próximo 21 de mayo a las 3:00 de la tarde en Cartagena, en cumplimiento de una orden impartida por la Superintendencia de Sociedades.

La convocatoria se da luego de que la Superintendencia de la Economía Solidaria exigiera al representante legal de la entidad, Jaime Miguel González acatar esta instrucción, en medio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Por qué se convocó la Asamblea Accionistas de CooSalud

La orden fue emitida por la Superintendencia de Sociedades, que notificó la realización de la asamblea extraordinaria en un plazo determinado y bajo condiciones específicas, entre ellas la notificación a todos los accionistas y el cumplimiento del orden del día establecido.

En ese sentido, la Supersolidaria solicitó el cumplimiento inmediato de esta instrucción y advirtió que cualquier demora u omisión podría generar consecuencias administrativas y judiciales.

Por ello, la Superintendencia de la Economía Solidaria confirmó que estará presente en la asamblea a través del agente especial interventor, quien representará a la cooperativa Coosalud.

Esta cooperativa, actualmente intervenida, es accionista mayoritaria de la EPS, por lo que su participación será clave en el desarrollo de la reunión.

Qué se ha dicho desde la Supersolidaria

La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, aseguró que la entidad participará para garantizar la defensa de los derechos de los asociados.

“Esta EPS no es de un grupo económico, es de los asociados del sector cooperativo colombiano y de ella depende la salud de millones de colombianos”, afirmó.

El trasfondo de la asamblea de Accionistas de Coosalud

La asamblea se realizará en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntas irregularidades en el manejo de recursos dentro de la EPS.

Estos análisis incluyen operaciones financieras que están siendo revisadas por los organismos de control, en el marco de las actuaciones que buscan establecer el estado real de la entidad.

La Asamblea General Extraordinaria se convierte en un espacio determinante para la toma de decisiones dentro de Coosalud, en un momento en el que la entidad se encuentra bajo seguimiento de varias autoridades.

Las entidades de control han señalado que continuarán acompañando el proceso con el objetivo de garantizar transparencia y proteger los recursos vinculados al sistema de salud.