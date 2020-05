Tunja en ley seca y en toque de queda hasta el 1 de junio por Coronavirus

A través de la ley seca y el toque de queda la administración municipal busca el cumplimiento del aislamiento preventivo.

La comercialización de los productos de los restaurantes será mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del aislamiento y evitar contagios por COVID-19 la Secretaría de Gobierno, decretó la ley seca desde el viernes 29 de mayo a las 5:00 p.m. hasta el lunes 1 de junio a las 6:00 a.m. Además, declaró el toque de queda desde las 4:00 p.m del 30 de mayo hasta las 6:00 a.m del 31 del mes en curso y de 4:00 p.m del domingo 31 de mayo hasta las 6:00 a.m del lunes 1 de junio.

Es importante aclarar que, durante el toque de queda, los restaurantes podrán ofrecer sus servicios a través de plataformas de comercio electrónico o domicilios desde las 7:00 a.m. y hasta las 7:00 p.m.

Cabe señalar que los ciudadanos cuyas cédulas terminen en 5, 7 y 9 podrán abastecerse el día sábado 30 de mayo de 7:00 a.m a 11:00 a.m mientras que para las personas cuyas cédulas terminen en 1 y 3 el horario será de 11:00 a.m a 3:00 p.m, para el día domingo 31 de mayo de 7:00 a.m a 11:00 a.m se podrán abastecer las personas cuya cédula termine en 0 y 2 y de 11:00 a.m a 3:00 p.m podrán mercar las personas cuyas cédulas terminen en 4, 6 y 8.

Todas las actividades de comercio reglamentadas deben regirse por el horario señalado anteriormente (Sábado y domingo de 7:00 a.m a 11: 00 a.m y de 11: a.m a 3:00 p.m).

Para el sector de la construcción, los funcionarios podrán realizar sus actividades desde las 7:00 a.m hasta las 3:00 p.m, a partir de esa hora y hasta las 4:00 p.m todas las personas deberán desplazarse hacia sus hogares por lo cual el secretario de gobierno Vicente Aníbal Ojeda asegura que: "Se garantizará el transporte público colectivo y transporte público individual".