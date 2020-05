Acompañamiento policial y capacitación en jornadas de vacunación ganadera

El grupo de Carabineros y Guías caninos de la Policía en Caldas acompaña a la Federación Nacional de Ganaderos en el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, en la que se verán beneficiados cerca de 500.000 ejemplares en todo el departamento hasta finales de junio.

Algunos de los municipios que tendrán puestos de vacunación son la Dorada, Belalcázar, Chinchiná, Supía, Salamina y su corregimiento de San Félix, entre otros.

Durante estos ciclos de vacunación los carabineros realizan jornadas de capacitación y orientación a los ganaderos para realizar mejor su trabajo en los hatos, y para la implementación de controles que permitan contrarrestar el hurto a fincas y el abigeato.

Entre las recomendaciones que se están dando a los propietarios del ganado están pasarle revista constante a los vacunos, no dejar su finca sola o recomendarla a una persona de confianza, no permitir el ingreso de extraños al domicilio, mantener el ganado controlado pero no deambulando fuera de los corrales y no guardar grandes sumas de dinero producto de las ventas; sino ingresarlo inmediatamente en una entidad bancaria y con el acompañamiento de la Policía Nacional.

