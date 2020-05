Plan de Desarrollo de Samaná deja dudas en la oposición

Javier Hernán Clavijo concejal de Samaná, dijo en Caracol Radio que él y algunos de sus colegas le están pidiendo una explicación al alcalde la localidad, Alfredo Valencia, porque en el Plan de Desarrollo del municipio se deben incluir nuevas medidas y estrategias para abordar la actual emergencia sanitaria que ocasiona la COVID-19 y las consecuencias económicas que se están derivando, ya que el diseño original del documento es de enero de este año, una época en la que aún no se conocía el impacto que esta enfermedad generaría en la sociedad.

Lea También: Fuerte vendaval afectó varias veredas en Marquetalia

“ Hay 2 ítems en los que se menciona algo sobre la pandemia pero no son claros porque se habla de la reactivación del comercio pero por ejemplo no hay ninguna proyección presupuestal. Los expertos afirman que el coronavirus no solo es un grave problema de salud sino también económico y social. La vida tal como la conocíamos cambió y por eso se necesita que en el Plan halla aspectos muy definidos para el futuro de la comunidad.”

Indicó que para sorpresa de él y otros concejales el 22 de mayo se conoció el decreto legislativo 683 del Ministerio del Interior, informando sobre la aprobación del Plan de Desarrollo de Samaná, lo cual en su concepto demuestra que la administración fue juiciosa y eficiente, pero también que el Gobierno Nacional le está solicitando que lo retome para que incluya medidas específicas que permitan abordar la pandemia y lo que venga después.

Lea También: Accidente en la vía Manizales-Irra deja a una persona fallecida

Dijo que es muy extraño que en el decreto se manifieste que el Plan de Desarrollo del municipio fue aprobado el 18 de mayo, si apenas un día antes se estaba socializando; el 18 pasó a Comisión Permanente para primer debate y solo el 22 se dio su verdadera aprobación, por lo que están solicitando que el Ministerio del Interior o la Alcaldía de Samaná aclaren qué fue lo que sucedió.

Hizo claridad en que su oposición es sana y señaló que si él viera que ya se están incluyendo medidas económicas para afrontar las consecuencias de la pandemia no pondría ningún inconveniente, pero que en su opinión hace falta acomodar el Plan a las necesidades que se vendrán ya que es muy serio lo que está sucediendo con la enfermedad.

Indicó que sí hay un apartado que habla sobre la creación de un comité para el manejo de los recursos que se destinarán para afrontar la pandemia, los cuales provendrán de una cofinanciación y la contribución por transferencia eléctrica; pero que no hay claridad acerca de cómo será su inversión para proteger la vida de los habitantes del municipio y el futuro socioeconómico de la comunidad.

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíos, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.