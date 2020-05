Por el COVID-19, el Pie de la Popa en Cartagena no compra a carretilleros

El remedio se ha convertido peor que la enfermedad. Así califican los habitantes del barrio Pie de la Popa en Cartagena, el cierre del mercado de Bazurto ante el aumento desmesurado del número de casos de Coronavirus.

Según miembros de Asopopa, tras esta determinación, gran parte de la problemática de la plaza de abastos se ha trasladado al barrio residencial, donde desde las 2:00 de la mañana se observa una gran cantidad de vendedores ambulantes o carretilleros ofrecer sus productos a todo volumen a través de megáfonos.

“La verdad es que no estamos dispuestos a soportar esta situación. No nos dejan dormir, lo mismo ocurre en las primeras horas de la mañana. Muchos niños y jóvenes que están haciendo sus estudios virtuales no lo pueden ejercer en buena forma porque la bulla es insoportable. Por eso, hemos pedido a los vecinos que no compren productos a estas personas”, aseguró Cecil Botero, de Asopopa.

Por medio de los micrófonos de Caracol Radio, la comunidad le pidió a la Alcaldía de Cartagena instalar puestos de control sobre la carrera 22 y la Avenida del Lago durante las horas de la madrugada, tiempo que es aprovechado por los vendedores para ingresar a la plaza de abastos utilizando el Pie de la Popa ante la falta de autoridad.

“Pasan carretillas desde la madrugada, aquí gana el que tenga el parlante con mayor volumen. Antes pasaban entre 10 y 15 carretillas por el barrio, ahora están entrando entre 100 y 150 diariamente, muchos lo hacen sin tapabocas. No vamos a dejar que personas ajenas al barrio vengan a poner en riesgo la salud de la comunidad. Es como si fuera un día de bando”, describió Botero.

Asopopa advirtió que, si la situación no mejora, algunos miembros de la comunidad están dispuestos a cerrar las calles como ya lo hicieron los residentes de Martínez Martelo y el Barrio Chino.