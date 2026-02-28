¿Dónde es más barata y más cara la gasolina en Colombia? Listado para marzo 2026 con rebaja de $500

¿Dónde es más barata y más cara la gasolina en Colombia 2026? Listado por ciudad con rebaja de $500. Getty Images

El Ministerio de Hacienda confirmó la reducción de $500 del precio del galón de gasolina en Colombia, prevista por el Gobierno Nacional, tras haber cerrado el déficit que existía en el Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles (FEPC).

Así las cosas, a partir del domingo primero de marzo, los usuarios de estaciones de servicio en todo el país experimentarán una nueva rebaja. El precio del galón llega a una reducción total de $1.000 en lo corrido del año, con un valor promedio del galón fijado en $15.057.

¿Cuál es la ciudad con el precio más barato de gasolina en marzo?

Aunque existe un precio base definido por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el contexto macroeconómico que afecta la referencia a nivel internacional, el valor suele variar en Colombia por ciudades.

Le podría interesar: Precio de la gasolina se mantiene estable en octubre y el del Acpm se incrementa $100

La diferencia de precios se debe a diversos factores relacionados con el costo de los transportes y la logística, la distribución del hidrocarburo, los impuestos locales y demás factores del mercado interno.

En ese sentido, teniendo en cuenta la reducción de 500 pesos oficializada por el Gobierno para marzo de 2026, Pasto y Cúcuta (muy por debajo del promedio nacional) son las capitales con el precio más bajo en el país, seguidas de cerca por Cartagena y otras ciudades costeras como Barranquilla.

El ranking, según la última circular (febrero 2026) de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, lo completan las siguientes ciudades:

Pasto: $13.247 Cúcuta: $13.400 Cartagena: $15.083 Barranquilla: $15.126 Bucaramanga: $15.248

¿Dónde está el galón de gasolina más caro en Colombia?

Por el contrario, las ciudades de Colombia con el valor más elevado para el galón de gasolina seguirán teniendo precios que se encuentran por encima del promedio nacional.

Lea también: Gobierno advierte sanciones a estaciones que no bajen el precio de la gasolina

En ese sentido, el listado lo encabeza Villavicencio ($15.591), seguido de Cali ($15.502) y Bogotá ($15.491), todas por encima del promedio nacional.

El listado completo de valores es el siguiente:

Villavicencio: $15.591 Cali: $15.502 Bogotá: $15.491 Manizales: $15.466 Pereira: $15.439 Medellín: $15.412 Ibagué: $15.407 Montería: $15.333

Mientras tanto, la discusión por el diésel o ACPM sigue vigente debido a la intención del Gobierno Nacional de desmontar el subsidio a este combustible de manera selectiva. En ese contexto, con el Decreto 1428 de 2025 se eliminó el beneficio para los grandes consumidores y vehículos de lujo.