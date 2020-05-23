La última cena de Cabrón antes de su cierre

Bucaramanga

El restaurante que ofreció pepitoria gourmet y otros platos de la cocina santandereana con un toque de sofisticación, Cabrón, ubicado en el oriente de Bucaramanga cierra sus puertas. Anuncios en redes sociales informan del fin de la era del negocio debido a la crisis económica suscitada por la cuarentena.

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Melissa García, portavoz del restaurante escribió este sábado en Twitter: "Con mucha tristeza les cuento que nos sumamos a los 22 mil restaurantes que ha cerrado el COVIDー19". El establecimiento ofrecía este fin de semana los últimos platos antes de clausurar actividades.



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La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres ha informado que el 56% de sus asociados ha cerrado y están expuestos a la quiebra. El gobierno de Colombia anunció la eliminación del cobro del impuesto al consumo hasta diciembre con el fin de generar un alivio a este tipo de negocios.

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En Santander, los restaurantes de comida típica intentan mantenerse a flote vendiendo a domicilio, pero esto solo alcanza para cubir el 20% de las ventas han dicho voceros de Acodres.

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Ahora el turno de cierre llega para Cabrón, un restaurante que era definido como "un lugar atípico que se vanagloriaba de tener en su carta dos platos estelares, el carpaccio de carne oreada y el cabro" consignaba en 2017 una reseña aparecida en el diario El Espectador.