Voraz incendio en Girón dejó una persona en la UCI

Bucaramanga

El primer y segundo piso de una vivienda, una camioneta y un supermercado se incendiaron en el barrio Poblado de Girón, en la carrera 27 con calle 38.

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Las autoridades no han cuantificado las pérdidas que dejó la conflagración y aún no han podido determinar cuáles son las causas de este hecho, sin embargo, una persona resultó gravemente herida y está siendo atendida en el Hospital Universitario de Santander, HUS, en la UCI, en donde se evalúan sus heridas .

El capitán Eduardo Pacheco, del cuerpo de bomberos de Floridablanca, dijo que, " fue a la madrugada, fue a las 12: 30 a.m. nos reportaron el incendio, acudimos al lugar, usamos tres máquinas, una ambulancia, estamos con la Fiscalía entregando la información para poder establecer las causas, las afectaciones son el segundo piso, camioneta, supermercado".

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En esta emergencia el cuerpo de bomberos atendió con tres máquinas y la conflagración logró ser medianamente controlada en una hora aproximadamente.