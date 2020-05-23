143 estudiantes UIS retornaron a sus hogares en otros departamentos

Bucaramanga

Como se tenía previsto en la tarde de este viernes salieron varios buses de la Universidad Industrial de Santander con 143 estudiantes de regreso a sus casas en otros departamentos de Colombia.

Lea también: 28.300 kits para la fuerza pública y evitar contagio de coronavirus



Estos jóvenes manifestaron haber quedado atrapados en Bucaramanga luego de que se declarara el aislamiento social obligatorio.

Tras más de 200 pruebas rápidas a estos estudiantes para descartar que tuvieran coronavirus, salieron buses hacia 9 rutas a diferentes municipios como Meta, Tunja y Bogotá.

Le puede interesar: Luego de tres meses, retorna a Bucaramanga pareja atrapada en crucero



Este es el segundo traslado humanitario que se realiza con estudiantes de la universidad, a diferencia de que el anterior era dentro de Santander.

Lea la noticia: Llega a Bucaramanga carro inteligente llamado el coco de los asesinos



Las directivas evalúan ahora la posibilidad de gestionar el regreso de jóvenes que están en otras zonas de Colombia hacia el Área Metropolitana al igual que el retorno de los que están en otros países del mundo.