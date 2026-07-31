Gobierno De la Espriella instalará mesa para definir la UPC de 2027: evaluarán ajuste para 2026

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella anunció que, a partir del próximo 7 de agosto, instalará una mesa técnica para definir la metodología de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud para financiar su atención, de cara a 2027. Además, evaluará un eventual ajuste extraordinario para la UPC de 2026.

El anuncio fue hecho por Iván Sánchez, delegado del gobierno electo para el sector salud, durante el XVI Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

Según explicó, en la mesa participarán entidades del Gobierno, EPS, IPS, la academia, sociedades científicas y organizaciones de pacientes, con el propósito de construir una metodología técnica y transparente para definir el valor de la UPC del próximo año.

Sánchez aseguró que el nuevo esquema buscará incorporar variables como la carga real de enfermedad, el envejecimiento de la población, la ruralidad, la dispersión geográfica, los costos diferenciales de prestación, la inflación médica y los resultados en salud, para que el cálculo refleje con mayor precisión el costo de atender a los pacientes.

Además, señaló que la mesa evaluará si existen las condiciones técnicas y la disponibilidad presupuestal para realizar un ajuste extraordinario de la UPC correspondiente a 2026 antes de finalizar este año.

“No anunciaremos hoy un porcentaje improvisado para producir un aplauso. Anunciamos algo más serio: la decisión de corregir la prima con evidencia y de no volver a fijarla de espaldas al costo real de atender a los colombianos”, afirmó Sánchez.

También revisarán las deudas del sistema

Como parte de la hoja de ruta del nuevo Gobierno para el sector salud, el delegado anunció que el 7 de agosto también comenzará una mesa nacional para auditar y aclarar las deudas acumuladas entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de agosto de 2026.

En ese espacio participarán entidades del Gobierno, sector salud y organismos de control, con el fin de establecer una metodología que permita identificar las obligaciones del sistema y definir una ruta para el pago de las deudas que sean certificadas y auditadas.

Según explicó Sánchez, la intención es diferenciar las obligaciones efectivamente reconocidas de aquellas que permanecen en revisión, litigio o carecen del soporte necesario, para evitar nuevos conflictos sobre las cuentas del sistema de salud.