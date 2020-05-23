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11 ago 2026 Actualizado 00:11

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SALUD

VIDEO: A 55 ascienden los casos de coronavirus en Santander

Los tres nuevos contagiados se reportaron en Barrancabermeja.

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El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar anunció que tras las pruebas realizadas puerta a puerta en Barrancabermeja se siguen encontrando casos positivos de coronavirus.

El último reporte arrojó tres nuevos casos. Se trata de una mujer de 28 años y dos hombres de 57 y 58.

Lea también: 143 estudiantes UIS retornaron a sus hogares en otros departamentos

Los tres pacientes están en casa y se encuentran estables.

El gobernador señaló que la gente está saliendo a las calles de manera irresponsable sin los elementos de protección.

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Hizo un llamado a la comunidad para que acaten las medidas de bioseguridad y evitar más contagios en el departamento.

De los 55 casos de coronavirus en el departamento, 37 están recuperados, tres personas han fallecido y hay 15 activos con el virus.

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