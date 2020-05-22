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11 ago 2026 Actualizado 00:11

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SALUD

28.300 kits para la fuerza pública y evitar contagio de coronavirus

La entrega la hizo el gobierno de Santander a quienes están en la lucha para evitar el contagio de la COVID -19

(Gobernacion Santander)

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 Para fortalecer la capacidad institucional ante la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Santander sigue suministrando los elementos de bioseguridad a establecimientos carcelarios, instituciones de la fuerza pública y organismos de control en el departamento.

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Los kits cuentan con tapabocas, gel antibacterial (galón), alcohol (galón), guantes, jabón líquido antibacterial (galón), trajes de bioseguridad de tela quirúrgica, gorros quirúrgicos, batas de seguridad, gafas transparentes y caretas de protección facial.

El secretario del Interior de Santander, Camilo Andrés Arenas Valdivieso, dijo que “Estamos tomando acciones para evitar la propagación de La COVID-19, hemos dispuesto estas entregas para que se refuercen todas las medidas sanitarias. Es prioritario evitar que el virus entre a los centros carcelarios”.

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Además, el funcionario destacó que la estrategia busca brindar herramientas de protección para el personal que habitualmente trabaja en las actividades de orden institucional, y la protección e integridad de los habitantes de Santander.

 Elementos de bioseguridad entregados:

Ejército Nacional de Colombia 1.800

Policía Metropolitana de Bucaramanga 17.440

Migración Colombia 400

Fiscalía General de la Nación 6.660

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Bucaramanga 2.000

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