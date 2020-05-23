Bucaramanga

Por fin está encasa la pareja de Santandereanos Juan Pablo Rueda y su esposa María Isabel Ardila quienes se embarcaron en el Coral Princess en el puerto de San Antonio, cerca Santiago de Chile.

Desde el 5 de marzo subieron al crucero que duraba 14 días por Argentina e incluía las Islas Malvinas, sin embargo, por la pandemia de coronavirus les tocó permanecer cerca de dos meses en los Estados Unidos, donde no los dejaron desembarcar.

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Luego de una lucha por retornar al país, lograron conseguir un vuelo que los trajera a Colombia, donde hace 14 días llegaron a Bogotá y tuvieron que entrar en cuarentena y hoy viernes 22 de mayo retornaron a su ciudad de origen. Estuvieron dentro del barco 60 días.

Expresó Juan Pablo que permanecieron todo este tiempo en Estados Unidos y casi todos los días, salían a dar una vuelta por el mar caribe.

Agregó que la atención fue excelente y al final tenían un gran barco para 13 personas, cuatro de ellas colombianas.

Todo lo que consumían y la estadía fue cancelada por la naviera, que fue muy responsable hasta dejarlos nuevamente en Bucaramanga.

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Aseguró Juan Pablo Rueda, que fue más dura la cuarentena en un apartamento en Bogotá que en el barco, ya que en el crucero tenia la brisa del mar y todo un espejo de agua para contemplar a cada momento.

Señaló que fue muy placentero retornar a Bucaramanga, debido a que extrañaban su casa y su tierra.

Explicó este hombre del negocio de la inmobiliaria que todo el mundo le pregunta si quedaron hasta el copete del crucero y él les dice que no y estarían dispuesto a repetir la convivencia que tuvieron en este barco con ciudadanos de Rusia, Estados Unidos y Eslovenia.