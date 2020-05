Asonal Judicial pide a fiscal exigir al Gobierno recursos para la justicia

Asonal Judicial se refirió a las declaraciones del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien advirtió que muchos de los procesos penales están corriendo como si no estuvieran suspendidos los términos, por lo que abogados defensores están aprovechando para solicitar la libertad de los acusados, como sucedió en el caso de la familia Ambuila, procesada por lavado de activos.

Para el presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, el fiscal acierta en la preocupación que radica el vencimiento de términos para la justicia, sin embargo, sostuvo que todo está ocurriendo por el problema estructural que tiene todo el sistema.

“Los términos se han vencido en tiempos de normalidad y en tiempos de pandemia. Esto se discutió en una comisión interinstitucional, donde se dijo que era un problema estructural porque la fiscalía no tiene planta de personal suficiente, los fiscales no pueden estar en todas las audiencias. Los jueces tampoco tienen una personal suficiente, el INPEC no tiene recursos y en la Defensoría no hay dinámicas”, expresó Machado.

Asonal Judicial insistió en el grave problema de infraestructura que hay para poder adelantar las audiencias, ya que tampoco se cuenta con el número de salas suficientes donde realizarlas.

“Pero en lo que sí se equivoca el señor fiscal es en decir que se han practicado más de 70 mil audiencias en los últimos dos meses. Eso quiere decir que los jueces sí están trabajando y sí están prestando el servicio de justicia. La invitación es que él puede aportar exigiendo más recursos para que la justicia pueda cumplirse con un servicio óptimo”, recalcó Machado.